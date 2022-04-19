زيادة عدد المحترفين - بنخبة اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتخذت اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد السعـودي لكرة اليد عددا من القرارات التي تهدف لرفع المستوى الفني والتنافس في بطولة النخبة للرجال المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 11 - 13 مايو 2022 بمشاركة أندية «مضر، الخليج، النور، الصفا» أو بطل كأس الاتحاد إذا كان خارج الثلاثة الأوائل بالدوري، والتي ستقام على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف. وقررت اللجنة فتح باب التسجيل للأندية المشاركة في النخبة بتسجيل لاعب محترف واحد إضافة للاعبين المسجلين مسبقا، على أن يسمح بمشاركة جميع اللاعبين المحترفين المسجلين بالفريق في الملعب. كما قررت اللجنة الفنية فتح باب التسجيل للأندية المشاركة في البطولة لعدد «اثنين» محليين بنظام الإعارة، بالإضافة للاعبين المسجلين مسبقا في كشوفات الأندية وفتح باب التسجيل للأندية المشاركة بتسجيل «لاعب واحد من المواليد» بالإضافة للاعبين المسجلين مسبقا، على أن يتم مشاركة لاعبين اثنين فقط من المواليد في التشكيلة، علما أن التسجيل بدأ أمس وينتهي في 9 مايو.

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