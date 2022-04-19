شكرا لقرائتكم خبر بدء النسخة الـ44 لكأس سلطان لليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلى صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف يلتقي مضر حامل اللقب في النسخة الماضية، والذي توج قبل أيام عدة ببطولة الدوري الممتاز، نظيره الصفا عند الساعة 11:00 مساء، وعند الساعة 09:00 مساء يلتقي النور نظيره المحيط.
وفي جدة يستضيف الأهلي نظيره الخليج على صالة النادي الأهلي عند الساعة 10:00 مساء، ويحل الوحدة ضيفا على فريق الزلفي في الزلفي.
يذكر أن اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد أجرت قرعة كأس الأمير سلطان بن فهد على هامش إقامة البطولة الآسيوية للرجال في الدمام منتصف يناير الماضي 2022، وحددت حينها أن كل مباريات نصف النهائي والنهائي للمسابقة ستكون في المنطقة الشرقية، وتحديدا على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.
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