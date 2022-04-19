بعد بلاغ للنائب العام بسبب منشوراته الأخيرة.. خالد الغندور يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره: «لا أثير الفتن»

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم خالد الغندور، الإعلامي ونجم نادي الزمالك الأسبق، باعتذار للنادي الأهلي وجماهيره، بشأن منشوراته الأخيرة المتعلقة بأزمة طاقم تحكيم الفريق الأحمر أمام الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الغندور فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قال فيه: "فُوجئت منذ قليل بإصدار النادي الأهلي لبيان ضدي قال فيه بأنني أُثير الفتنة، أريد أن أقول بأنني صديق لكل اللاعبين الأهلاوية، وصديق لأعضاء كُثر في مجلس إدارة النادي الأهلي، لا تُوجد لدي مشكلة مع النادي الأهلي".

وأضاف الإعلامي: "أنا أتحدث في الكرة، كان لدي فيديو عبر إحدى الصفحات، وفهمني الناس بشكل خاطئ، لا أريد أن يغضب الناس مني، لا أحب أن يحزن مني الناس، أنا دائمًا فقط أتحدث عن الكرة، أنا زملكاوي وأنتم أهلاوية، لكنني أتحدث عن الكرة فقط."

وتابع نجم الزمالك السابق: "أعتذر لأي شخص فهم كلامي بشكل خاطئ، والدي كان أهلاويًا وأنا أحب الزمالك وزملكاوي ومعظم أصحابي وأهلي أهلاوية، ولا أحب أن يعتقد أي شخص أنني أثير الفتن".

وتابع: "إذا أساء البعض فهمي، فأنا أعتذر له، نحن كلنا إخوة وكنا في مباريات المنتخب مجتمعين، وكنا نتمنى أن نتأهل لكأس العالم."

واختتم خالد الغندور تصريحاته قائلاً: "أشعر أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه لدرجة أن مجلس الأهلي أصدر بيانًا ضدي، كنت أتكلم بحسن نية، لا أقلل من أحد، وأعتذر إذا كان كلامي قد تم فهمه بشكل خاطئ وتسبب في حالة غضب، أتمنى التوفيق للأهلي والفرق المصرية، وللزمالك الموسم المقبل في البطولات القارية".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن النادي الأهلي عن تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي خالد الغندور.

وحسب بيان الأهلي فإن الشكوى جاءت لما يقوم به الغندور من ”تدوينات“ عبر حسابه الرسمي على موقع ”فيس بوك“، كلها غير حقيقية، تهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد الأهلي، الذي سيتوجه إلى المغرب، صباح الثلاثاء، لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها الجمعة المقبل.

وأضاف الأهلي أنه طالب في شكواه باتخاذ اللازم قانونا حيال الغندور وما يفعله ”لإثارة الفتنة“ بين الجماهير المصرية والمغربية، وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة.

كما أعلن محمد رشوان، محامي النادي الأهلي، عن تقدمه ببلاغ للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد خالد الغندور، بسبب نشر أخبار كاذبة عن حكام مباراة الأهلي والرجاء المغربي.

وعبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، قال "رشوان" إن خالد الغندور ارتكب جريمة نشر الأخبار الكاذبة المعاقب عليها بنص المادة ١٨٨ من قانون العقوبات وكذلك جريمة تكدير الأمن والسلم العام.

وأضاف محامي النادي الأهلي أن الغندور "نشر أخبار مُفبركة على فيسبوك تناولت تصريحات منسوبة لحكام مبارة الأهلي المصري والرجاء المغربي؛ قاصداً استثاره جمهور الرجاء المغربي وشحنه ضد بعثة النادي الأهلي التي ستخوض مباراة العودة برئاسة رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والبعثة الرسمية والاعبين، ما يتسبب في هجوم الجماهير المغربية على البعثة أو التعدي عليها قولا أو فعلا"

وتابع محمد رشوان: "تقدمت اليوم ببلاغ رسمي ضده إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحاله المشكو في حقه للتحقيق العاجل".