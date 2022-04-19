«أطراف تحاول بث الشحن الزائد».. خطاب عاجل من الأهلي لـ «الكاف» بشأن مباراة الرجاء المغربي

الشارقة - اميمة ياسر -

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة العودة بين الأهلي والرجاء المغربي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأكد الأهلي في خطابه على العلاقة المتميزة التي تربطه بنادي الرجاء المغربي وجماهيره المحبة لكرة القدم، وأن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت بالقاهرة مساء السبت الماضي جرت في أجواء طيبة للغاية، وكان هناك ترحيب وتقدير كامل لفريق الرجاء الشقيق.

وأضاف النادي الأهلي في خطابه أنه "تلاحظ خلال الساعات الماضية أن هناك أطرافًا أخرى لا تعنيها علاقة الترابط بين الأهلي والرجاء، ولا الضوابط الرياضية، ولا السلامة، ولا خروج المباراة بالشكل اللائق. وتحاول هذه الأطراف من خلال بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بث الشحن الزائد حول كل العوامل المحيطة بالمباراة، والتأثير على ردة فعل الجماهير والحكام وسلامة الفريقين."

وأشار الأهلي إلى أنه يثق تمامًا في إدارة نادي الرجاء التي يحترمها ويقدرها، وفي وعي الجماهير المغربية الشقيقة.

وطلب الأهلي من الاتحاد الإفريقي الاهتمام بالمباراة وبكل المعطيات حولها بما يتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ويؤمن سلامة الفريقين ويحقق العدالة التحكيمية، وأن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين وتاريخهما في القارة الإفريقية.

وأكد الأهلي في خطابه أن مثل هذه المباريات التي تقام بين الأندية الكبيرة تكون بمثابة عنوان للكرة الإفريقية وتعبيرًا عن المستوى الفني والتنظيمي والتحكيمي. وتمنى الأهلي أن تخرج المباراة في أحسن صورة وتعبر عن العلاقة الوطيدة التي تربطه بشقيقه نادي الرجاء المغربي.

يشار إلى أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز على الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب "الأهلي وي السلام".