شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين 18-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم الإثنين 18-4-2022 برصيد 32 نقطة، وجاء الأهلى في المركز الثانى برصيد 31 نقطة، وحل بيراميدز ثالثا برصيد 29 نقطة، وسموحة رابعا برصيد 23 نقطة.



ترتيب الدورى المصرى

وجاء جدول ترتيب الدورى كالتالى:

إيسترن كومبانى

الإسماعيلى 2 – 0

حقق فريق الإسماعيلى الفوز الثانى على التوالي على حساب إيسترن كومبانى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وواصلت كتيبة الدراويش انتفاضتها بقيادة حمد إبراهيم المدير الفني وحققت الفوز الثانى هذا الموسم بعد الانتصار على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13.

سجل ثنائية الإسماعيلى محمد الشامى في الدقائق 55، 69 ليرتقى الدراويش إلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 11 نقطة بعدما خاضوا الدراويش 14 مباراة بالمسابقة حققوا انتصارين مقابل 5 تعادلات و7 هزائم، وسجلوا 9 أهداف وتلقت شباكهم 17 هدفا، وتوافد على تدريبهم عدد من المدربين أخرهم حمد إبراهيم وقبله كان خوان براون.

في المقابل تجمد رصيد فريق إيسترن عند النقطة 10 في المركز الأخير بجدول الدورى، بعدما خاض الفريق 14 مباراة حقق انتصارين مقابل 4 تعادلات و8 هزائم وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 25 هدفا وهو اسوأ خط دفاع في الدوري هذا الموسم.

فاركو - المقاولون

فاز فريق فاركو على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1 /0 فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى النقطة 20.

أحرز هدف فوز فاركو، شكرى نجيب فى الدقيقة 62 من عمر الشوط الثانى وسط محاولات لفريق المقاولون، ولكنها لم تصل إلى الشباك.

المقاصة 0 - 1 غزل المحلة

حقق فريق غزل المحلة فوزا غاليا على مصر المقاصة بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الكلية الحربية فى الجولة الخامسة عشر للدورى.

أحرز هدف المباراة عبد الرحمن عاطف الشهير بأجويرو فى الدقيقة 57 من عمر المباراة ، ليرتفع رصيد الفلاحين إلى 19 نقطة وما زال فى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 10 نقاط فى المركز قبل الأخير للدورى .

بدأ المحلة المباراة وجاء التشكيل على النحو التالى: عمرو شعبان، محمد فتح الله، معاذ الحناوي، هاني عادل، مصطفى العش، حميد ماو، أحمد الندري، إبراهيما كونيه، هشام بلحة، عبده يحيى، اجويرو.

بينما بدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون من :- محمد مجدى – هشام شعبان – احمد صبيحة – أحمد عبد المنعم – على فتحى – محمد محسن – سعيد الونش – كريم حلاوة – اريك سيرجى – أتولا جوزيف – محمود فهمى.