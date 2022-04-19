شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يحقق فوزا غاليا على المقاصة بهدف أجويرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة فوزا غاليا على مصر المقاصة بهدف مقابل فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الكلية الحربية فى الجولة الخامسة عشرة للدورى.

أحرز هدف المباراة عبد الرحمن عاطف، الشهير بأجويرو فى الدقيقة 57 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الفلاحين إلى 19 نقطة وما زال فى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 10 نقاط فى المركز قبل الأخير للدورى.

جاء تشكيل المحلة على النحو التالى: عمرو شعبان، محمد فتح الله، معاذ الحناوي، هاني عادل، مصطفى العش، حميد ماو، أحمد الندري، إبراهيما كونيه، هشام بلحة، عبده يحيى، اجويرو.

بينما خاض المقاصة المباراة بتشكيل مكون من: محمد مجدى – هشام شعبان – احمد صبيحة – أحمد عبد المنعم – على فتحى – محمد محسن – سعيد الونش – كريم حلاوة – اريك سيرجى – أتولا جوزيف – محمود فهمى .

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى بين الفريقين ولم تظهر هجمات خطيرة للفريقين بسبب صعوبة اللقاء، وعلى الرغم من ذلك حاول لاعبو المقاصة مباغتة المنافس بإحراز هدف التقدم عن طريق كريم حلاوة وسيرجى ايريك، فى المقابل لم تسنح أى هجمات لغزل المحلة ومال الفريق للدفاع.

وفى الشوط الثانى استطاع اجويرو من إحراز هدف التقدم للمحلة فى الدقيقة 57 من عمر المباراة عن طريق تمريرة سحرية من عبده يحيي من يمين منطقة الجزاء لصالح غزل المحلة لتصل إلى عبد الرحمن عاطف الذي سدد الكرة داخل الشباك.

ضغط بعد ذلك لاعبو مصر المقاصة بغية إدراك هدف التعادل وتوتر المباراة ويمنح حكم المباراة إنذاراته لتهدئة الأجواء دون جدوى، وفى الدقيقة 89 يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمصر المقاصة يتصدى لها إسلام زيادة ويهدرها بعدما تصدى عمرو شعبان حارس غزل المحلة لها ببراعة، ويحتسب الحكم بعدها 6 دقائق وقت بدل ضائع يطلق بعدها صافرته معلنا عن فوز غال وثمين لغزل المحلة.