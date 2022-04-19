شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يستقر على 20 لاعبا فى سموحة لمعسكر الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على السفر للقاهرة والدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة، بـ20 لاعبا لموقعة الجونة بالأسبوع الـ15 والمقرر لها الأربعاء المقبل بالجونة.

واللاعبون هم: "فى حراسة المرمى الثنائي الهانى سليمان وعمر صلاح، والدفاع أحمد حكم وأحمد بيكهام ومحمد شكرى وشريف رضا وخالد عبد الفتاح وحمدى علاء".

ويأتي خط الوسط: "محمود حليمو ومحمد كناريا ومصطفى الخواجة ومحمد عبد العاطى وحسين فيصل وصديق أوجولا وعبد الكبير الوادي وأبو بكر ليادي".

وخط الهجوم اليا سيلا ومروان حمدى و محمد نادى وعلى الملواني.

ويغيب عن الفريق رجب نبيل للإيقاف، كما يقوم أحمد سامى بقيادة الفريق من خارج الخطوط لتنفيذ قرار الطرد في مباراة فيوتشر الأخيرة.