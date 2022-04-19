شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 18 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 18 أبريل 2022، أبرزها رفض الاستعانة بسلاح المكافآت لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة الرجاء، وموسيماني لجماهير الأهلي: أحبكم يا رفاق.. دعمكم هو لاعب إضافي بأرض الملعب..

موسيماني لجماهير الأهلي: أحبكم يا رفاق.. دعمكم هو لاعب إضافي بأرض الملعب

وجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، رسالة إلى الجماهير الحمراء التي حرصت على دعمه في مباراة فريقه الأخيرة ضد الرجاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين لهدف.

الأهلي يرفض الاستعانة بسلاح المكافآت لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة الرجاء

رفض مسئولو النادي الأهلي تحفيز لاعبى الفريق بمكافآت خاصة قبل لقاء العودة أمام الرجاء من أجل عبور محطة بطل المغرب فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز بهدفين لهدف فى لقاء الذهاب بالقاهرة.

فحص طبى لـ على معلول فى مران الأهلي غداً قبل السفر للمغرب يخضع على معلول، ظهير أيسر الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق الأحمر غدا الثلاثاء قبل السفر إلى المغرب استعداداً لمباراة الرجاء المغربي فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، للاطمئنان على حالته الطبية قبل السفر الى المغرب.

فحص طبى لـ على معلول فى مران الأهلي غداً قبل السفر للمغرب