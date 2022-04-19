شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الجولتين الثانية والثالثة بدورة الخليج 365 الرمضانية برعاية أبو حتة موتورز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت مساء اليوم الاثنين 6 مباريات ضمن لقاءات الجولة الثانية والثالثة من دورة الخليج 365 الرمضانية، والتى تقام على ملاعب نادى الصيد الرياضى بالدقى، خلال الفترة من 10 إلى 25 رمضان، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات التحرير بالمؤسسة.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى:

فوز أبوحته على توك شو.. 5./2

تعادل العائدون مع مان 7 بنتيجة 1/1

فوز باريس على الإسباني.. 1/ صفر

فوز النجوم على تروجان.. 7/2

فوز الكبير أوي.. علي البرنس.. 4 / 1

تعادل النسور وموحوادث... صفر / صفر

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية شركة أبو حتة للسيارات، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.