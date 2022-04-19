شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم المقاولون 1/0 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق فاركو على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1 /0 فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى النقطة 20.

أحرز هدف فوز فاركو، شكرى نجيب فى الدقيقة 62 من عمر الشوط الثانى وسط محاولات لفريق المقاولون، ولكنها لم تصل إلى الشباك.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبى بنتيجة 0-0، وسط محاولات من جانب كلا الفريقين لتسجيل أهداف لكنها لم تكتمل بهز الشباك، فى ظل تركيز حارسين الفريقين.

ونجح فاركو الوافد الجديد على الكرة المصرية فى استغلال الحالة الفنية التي عليها اللاعبون بعد التعادل مع الزمالك في المباراة الماضية.

وفى المقابل فشل لاعبو ذئاب الجبل فى تحسين أوضاعهم بجدول مسابقة الدوري العام والابتعاد عن صراع البقاء في المسابقة المحلية، وذلك بعدما عانى المقاولون من تراجع كبير في النتائج في بداية الموسم الجاري، كان آخرها التعادل مع المقاصة بهدف لمثله في المباراة الأخيرة.

وبدأ فاركو اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ جابر كامل .

خط الوسط: أحمد محمد" البحراوي" محمود جهاد _ محمود حمادة _ أحمد الصغيري.

خط الهجوم: شكري نجيب _ أحمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد سعيد "شيكا" _ علاء سلامة _ علي بهيج _ بلال جمال _ هشام فتح الله _ أحمد عوض _ عزمي غوما _ رزقي حمرون _ محمد أسامة.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالى:-

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : أمير عايد – محمد سمير –– حسن الشامى –– أحمد الشيمى – فاروقا

خط الوسط : كريم مصطفى - محمد مجلى – عبد الله ياسين - لويس هيلستروزا

خط الهجوم : امادو انياص