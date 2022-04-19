شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل الانتفاضة ويحقق الفوز الثانى بالدورى أمام إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلي الفوز الثاني على التوالي بالدوري العام على حساب إيسترن كومباني، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر.

وواصلت كتيبة الدراويش انتفاضتها، بقيادة حمد إبراهيم المدير الفني، وحققت الفوز الثانى هذا الموسم بعد الانتصار على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13.

سجل ثنائية الإسماعيلى محمد الشامى في الدقائق 55، 69 ليرتقى الدراويش إلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 11 نقطة بعدما خاضوا الدراويش 14 مباراة بالمسابقة حققوا انتصارين مقابل 5 تعادلات و7 هزائم، وسجلوا 9 أهداف وتلقت شباكهم 17 هدفا، وتوافد على تدريبهم عدد من المدربين، آخرهم حمد إبراهيم وقبله كان خوان براون.

في المقابل تجمد رصيد فريق إيسترن عند النقطة 10 في المركز الأخير بجدول الدورى، بعدما خاض الفريق 14 مباراة حقق انتصارين مقابل 4 تعادلات و8 هزائم وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 25 هدفا، وهو أسوأ خط دفاع في الدوري هذا الموسم.

وسيطر الإسماعيلى على مجريات المباراة من خلال إحكام السيطرة على منطقة وسط الملعب وأهدر لاعبوه العديد من الفرص وسط دفاع متكتل من لاعبى إيسترن كومبانى وبعض الهجمات القليلة التي لم تترجم إلى أهداف.

وشهدت الدقيقة 17 إشهار بطاقة صفراء من نصيب أحمد أمين قفة لاعب فريق إيسترن كومباني بعد تدخل قوي على محمد بن خماسة، وأشهر الحكم في الدقيقة 27 بطاقة صفراء لـ محمد بن خماسة، لاعب فريق الإسماعيلي، بعد تدخل قوي على أقدام محمد الطرابلسي لاعب إيسترن كومبانى في منتصف الملعب.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: محمد فوزي فى حراسة المرمى وعصام صبحي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمرو الحلواني فى خط الدفاع وعمر الوحش ومحمد عادل وعبد الرحمن مجدي ومحمد بن خماسة وأحمد مدبولي فى خط الوسط ومحمد الشامي فى خط الهجوم.

بينما جاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالى: حراسة المرمى، أحمد بوسكا، خط الدفاع، الحسيني طه - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح، خط الوسط، محمد بن علي طرابلسي - محمد ناصر (مودي) - أحمد متعب - عماد ميهوب، الهجوم: فراس بن عيفية - أحمد أوفا.