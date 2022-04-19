شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 18 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: الأهلي يرفض الاستعانة بسلاح المكافآت لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة الرجاء، إيهاب جلال يدرس عدم الاعتماد على السعيد أساسيا فى العودة أمام مازيمبى.

الزمالك يفاوض رمضان صبحى لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جديدة مع رمضان صبحى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض.

إيهاب جلال يدرس عدم الاعتماد على السعيد أساسيًا فى العودة أمام مازيمبى

يدرس إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عدم الاعتماد على عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق فى التشكيل الأساسى خلال مواجهة مازيمبى الكونغولى بلقاء العودة فى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي يرفض الاستعانة بسلاح المكافآت لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة الرجاء

رفض مسئولو النادي الأهلي تحفيز لاعبى الفريق بمكافآت خاصة قبل لقاء العودة أمام الرجاء من أجل عبور محطة بطل المغرب فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز بهدفين لهدف فى لقاء الذهاب بالقاهرة.

المصري يرفض تخفيض عقوبة عمرو مرعي.. ويؤكد: حصل على 50% من مستحقاته

أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن النادى لا يفكر فى تخفيض عقوبة عمرو مرعي مهاجم الفريق، والتى وصلت إلى مليون جنيه، بعد تصريحات اللاعب أمس عقب مواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية، بشأن المستحقات المتأخرة للفريق. فحص طبى لـ على معلول فى مران الأهلي غداً قبل السفر للمغرب يخضع على معلول، ظهير أيسر الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق الأحمر غدا الثلاثاء قبل السفر إلى المغرب استعداداً لمباراة الرجاء المغربي فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، للاطمئنان على حالته الطبية قبل السفر الى المغرب.

طلب إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة خوض مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة المقبلة.

محمد الشوربجي يخسر نهائى بطولة مانشستر للاسكواش بعد الهزيمة أمام لاعب ويلز

حصد محمد الشوربجي لاعب هليوبوليس والمصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، وصافة بطولة مانشستر للاسكواش والتى استضافتها المدينة الإنجليزية خلال الفترة بين 13 إلى 18 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 85 ألف دولار.