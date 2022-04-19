شكرا لقرائتكم خبر عن نادر قمر الدولة حكما لمباراة الطلائع وسيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اختيارالحكم نادر قمر الدولة لإدارة مباراة طلائع الجيش وسيراميكا فى الأسبوع الخامس عشر من عمر الدورى العام، والمقرر لها مساء الغد باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ويعاون قمر الدولة كلا من هانى عبد الفتاح ومحمد عبد المجيد مساعدان، وجلال أحمد حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو ومبروك نبيل حكم مساعد فيديو.

وأعلن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها الثلاثاء في التاسعة والنصف مساءً على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري.

وضمت القائمة 22 لاعبا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - عبد الله محمود - أحمد محسن - عبد الله جمعة - مصعب البطاط.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل - كوامي بونسو - محمد حسن - إيفانز منساه - وينفول كوابينا - شريف دابو - مصطفى ميسي

خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي- حمزة مجدي - مروان عثمان

وفشل فريق سيراميكا في الفوز للمباراة السادسة على التوالي ضمن منافسات مسابقة الدورى العام، بعد الخسارة أمام فيوتشر بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذى جمعهما مساء الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر.

وتعادل سيراميكا مع المصرى بالجولة التاسعة بهدف لمثله ثم تعادل سلبيا مع غزل المحلة في الجولة العاشرة وخسر أمام إيسترن كومبانى بهدف نظيف في الجولة 11، وتعادل مع سموحة السكندرى بهدف لمثله في الأسبوع 12 وتعادل سلبيا مع إنبي في الأسبوع 13 وأخيرا خسر من فيوتشر بثلاثية في الجولة 14.