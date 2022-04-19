شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتسلح بـ محمد إبراهيم وباسم مرسى لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها الثلاثاء في التاسعة والنصف مساءً، على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري.

وضمت القائمة 22 لاعبا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - عبد الله محمود - أحمد محسن - عبد الله جمعة - مصعب البطاط.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل - كوامي بونسو - محمد حسن - إيفانز منساه - وينفول كوابينا - شريف دابو - مصطفى ميسي

خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي- حمزة مجدي - مروان عثمان

وفشل فريق سيراميكا في الفوز للمباراة السادسة على التوالي ضمن منافسات مسابقة الدورى العام، بعد الخسارة أمام فيوتشر بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذى جمعهما مساء الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة.

وتعادل سيراميكا مع المصرى بالجولة التاسعة بهدف لمثله، ثم تعادل سلبيا مع غزل المحلة في الجولة العاشرة وخسر أمام إيسترن كومبانى بهدف نظيف في الجولة 11، وتعادل مع سموحة السكندرى بهدف لمثله في الأسبوع 12 وتعادل سلبيا مع إنبي في الأسبوع 13 وأخيرا خسر من فيوتشر بثلاثية في الجولة 14.