شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شائعات صاحبت قرار تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤخرا تعيين إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز فى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذى رحل بعد مباراتي المنتخب أمام السنغال فى تصفيات كأس العالم، وهناك أكثر من شائعة صاحبت قرار الجبلاية بتعيين جلال مديرا فنيا للفراعنة.



استقالة حازم إمام وبركات استقالة حازم إمام وبركات

ترددت أنباء عقب تعيين إيهاب جلال مدربا للمنتخب عن استقالة حازم إمام ومحمد بركات عضوى الجبلاية، اعتراضاً على القرار، وهو ما نفاه محمد بركات موضحا أنهما كانا يفضلان المدرب الأجنبي لكنهما لم يرفضا جلال ويحترمان رأى الأغلبية.

اعتذار جلال

ثم أعقب هذه الشائعة واحدة أخرى بأن إيهاب جلال اعتذر عن المنتخب وفضل البقاء في بيراميدز، وهو ما نفاه اتحاد الكرة تماماً، وأكد تمسك جلال بالفرصة وقيادة المنتخب.

رحيل شوقي والحضري

وترددت أيضا أنباء عن رفض إيهاب جلال وجود عصام الحضري ومحمد شوقي فى الجهاز الجديد قبل أن يؤكد اتحاد الكرة استمرارهما الفترة المقبلة.