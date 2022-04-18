شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال موسيماني وعبد الحفيظ للاعبي الأهلي قبل مباراة الحسم أمام الرجاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لاعبي الفريق بـ"نسيان" مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي أمس الأول، السبت، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وما شهدته من أزمات فنية أبرزها إهدار الفرص وركلة جزاء.

وتحدث موسيماني وعبد الحفيظ مع لاعبي الأهلي فى محاضرة مطوّلة أمس عن ضرورة التركيز فى لقاء العودة أمام الرجاء بالمغرب، وتدارك أخطاء مباراة الذهاب التى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.

وقال المدير الفني ومدير الكرة للاعبي الأهلي، "التأهل بأقدامنا.. ولابد أن نلعب للفوز فى لقاء العودة.. ولا ننشغل بهتافات الجماهير التى ستحتشد لدعم فريقها المغربي".

ويستعد الأهلي للسفر غداً الثلاثاء لخوض المباراة المرتقبة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لقطع تأشيرة الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال التى حصل الأهلي على لقبها 10 مرات .

ويرغب الأهلي فى تجاوز عقبة بطل المغرب الصعبة في مهمة التتويج باللقب الثالث على التوالي والحادى عشر فى تاريخه.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي منتصف ليل الجمعة المقبل وتحديداً فى الثانية عشرة من منتصف ليل يوم 22 أبريل الجاري بالمغرب في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.