شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلاح الشيش ينهون كأس العالم فى المركز السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر لسلاح الشيش مشواره فى منافسات الفرق فى المركز السادس ببطولة كأس العالم، المقامة فى بلجراد عاصمة صربيا فى الفترة من 16 حتى 18 أبريل الجاري.

وحصل منتخبنا الوطني على المركز السادس عقب خسارته من اليابان بنتيجة 45-34 في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس.

واستهل منتخبنا الوطني المصنف السابع عالميًا والسادس على البطولة مشواره بالفوز على منتخب صربيا بدور ال 32 بنتيجة 45-26، ثم حقق فوزه الثاني في دور ثمن النهائي على أوكرانيا بنتيجة 45-32.

وتلقى منتخب مصر خسارته الأولى من منتخب إيطاليا في دور ربع النهائي، ثم فاز على ألمانيا بنتيجة 45-41 في أولى مباريات تحديد المركز الخامس إلى الثامن وبعدها انهى مشواره في البطولة بالخسارة من منتخب اليابان بنتيجة 45-34.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري كل من: علاء أبو القاسم ومحمد حسن ومحمد عصام، ويتغيب محمد حمزة عن المشاركة بسبب تعرضه للإصابة في منافسات الفردي أمس.

ويشارك في منافسات الفرق 28 دولة من ضمنهم امريكا وإيطاليا وفرنسا وكوريا وهونج كونج واليابان وغيرهم.

وحصل علاء أبو القاسم على المركز العاشر في منافسات الفردي، كما جاء محمد حمزة في المركز ال 20، واحرز محمد عصام المركز ال 39، بينما جاء محمد حسن في المركز ال 82.