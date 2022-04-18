شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم أهلاوي.. عماد متعب ملك الدقيقة 90 وأصغر هداف بتاريخ الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك الأهلي عبر تاريخه العديد من النجوم الذين دافعوا عن قميصه وكانت لهم مسيرة حافلة مع قطب القاهرة ونادي القرن الأفريقي، ورغم ابتعادهم عن الملاعب إلا أن مسيرتهم المضيئة داخل جدران قلعة الجزيرة لا تزال محفورة في سجل الإنجازات والشرف بقميص الأهلي.

نستعرض على مدار شهر رمضان مسيرة نجم كروي من اللاعبين أصحاب المسيرة المضيئة مع الأهلي ومن ساهموا في تحقيق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر على المستوى المحلي والقاري وصنعوا تاريخا مشرفا في فترة تواجدهم مع الأهلي.

نجم اليوم هو عماد محمد عبد النبي إبراهيم متعب لاعب الأهلي السابق، حيث أنه من مواليد 20 فبراير، 1983 في بلبيس بالشرقية، بدأ مسيرته الكروية كلاعب بنادي بلبيس الرياضي حتى سن 12 سنة ثم أنضم لناشئي النادي الأهلي في سن 13 عام ثم صعد للعب في الفريق الأول بالنادي الأهلي.

كما لعب لناديي نادي الاتحاد السعودي انتهت بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي الخارجي والتعاون بداية عام 2018 ، كما لعب مع منتخب مصر قبل أن يعتزل دوليًا في عام 2015.

عماد متعب أحد هدافي الأهلي في الفترة الأخيرة والحاصل على لقب هداف الدوري موسم 2004.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

حصل عماد متعب على لقب هداف الدوري موسم 2004/2005، برصيد 15 هدف، في أول مواسمه مع الفريق الأول، وهو أصغر لاعب يحصل على هذا اللقب في تاريخ الدوري المصري منذ بدايته.

كون متعب في بدايته مع الفريق الأول بالأهلي مثلث رعب مع محمد أبو تريكة ومحمد بركات، بفضل التفاهم التام الذي نشأ بينهم وقدرتهم على قيادة الفريق لانتصار تلو الآخر.

ساهم عماد متعب مع زملائه في الفوز ببطولتي أفريقيا للأندية أبطال الدوري لعامين متتاليين، كان لأهدافه المؤثرة في مشوار البطولتين دور كبير في حصول الأهلي عليهما.

على الصعيد الدولي نجح متعب في أحراز العديد من الأهداف مع منتخب مصر خاصة في المباريات الودية منذ تم تصعيده عن طريق حسن شحاته المدير الفني للمنتخب الأول (الذي يعتبر والده الروحي)، وفي 14 نوفمبر 2009 سجل متعب هدف التأهيل للمباراة الفاصلة بين مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم 2010 في الدقيقة 95 لتتمكن مصر من الفوز على المنتخب الجزائري (2-0) وتتعادل معها في نقاط القوة، وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

لقب متعب بملك الدقيقة 90 بعدما سجل العديد من الأهداف في الوقت القاتل بعد انتهاء الوقت الأصلي وصلت إلى 17 هدفا في مختلف البطولات.

أعلن عماد متعب لاعب الأهلي السابق، اعتزال ممارسة كرة القدم رسميا، لينهي مسيرته في الملاعب.