شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة دفاعية.. الأهلى حافظ على نظافة شباكه بمباراتين × 9 مواجهات أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى النادى الأهلى تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى على مستوى خط الدفاع هذا الموسم خلال مباريات الفريق فى منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعدما فشل فى الحفاظ على نظافة شباكه أمام الرجاء المغربى، فى المباراة التي جمعتهما باستاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وأهدر الأهلى فوزا كبيرا على الرجاء المغربى واكتفى بالفوز بهدفين مقابل هدف، عن طريق عمرو السولية وحسين الشحات، وشهدت المباراة إهدار لاعبى الأهلى العديد من الهجمات المحققة على مرمى الرجاء، وأبرزها ركلة جزاء عمرو السولية.

ولكن على مستوى المنظومة الدفاعية، تلقى الأهلى أهدافا خلال 7 مباريات من 9 مواجهات خاضها حتى الآن فى هذا الموسم بدورى أبطال أفريقيا، وهو ما يهدد الحفاظ على اللقب الذى حقق آخر نسختين من البطولة.

ولعب الأهلى 9 مباريات فاز خلالها فى 5 مباريات وخسر مباراتين وتعادل فى مثلهما، وسجل لاعبوه 16 هدفاً واستقبلوا 8 أهداف.

وجاءت مباريات الأهلى في أفريقيا هذا الموسم كالتالى..

يونيون سبورتيف بطل النيجر 1/ 1 الأهلى "ذهاب دور الـ32"

الأهلى 6 /1 يونيون سبورتيف بطل النيجر "إياب دور الـ32"

الهلال السودانى 0 /0 الأهلى "دور المجموعات"

الأهلى 0 /1 صن داونز "دور المجموعات"

الأهلى 3/ 2 المريخ "دور المجموعات"

صن داونز 1/ 0 الأهلى "دور المجموعات"

المريخ 1/ 3 الأهلى "دور المجموعات"

الأهلى 1/ 0 الهلال السودانى "دور المجموعات"

الأهلى 2 /1 الرجاء المغربى ذهاب دور بع النهائى.