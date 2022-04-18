شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانا خفيفا اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانا خفيفا اليوم فى الإسكندرية عقب وصول الفريق استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدورى.

وحرص البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق على تخفيض الحمل البدني للاعبين فى مران اليوم، تجنبا للإرهاق قبل المباراة في ظل أجواء الصيام والتنقل من القاهرة للاسكندرية وضغط المباريات .

وأعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش ببرج العرب.

وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد – السيد عطية.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور- محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أيمن حفني - رزاق سيسيه - سيد عبد الله"نيمار"- سيف جعفر - أحمد سيد " زيزو "

خط الهجوم: عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.