شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. حمد فتحى لاعب السلة: بتابع توم وجيرى عشان بنتى بتحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما سخرية أو وهمية من خيال المؤلف، ولكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو حمد فتحى لاعب كرة السلة بنادى الاتصالات.

قال حمد فتحى عملاق السلة، إنه لم يكن يتابع أى كارتون، ولكن بعدما رزقه الله بابنته رنا أصبح يتابع الكارتون خاصة توم وجيرى، لأنها تحب مشاهدته.

وأضاف لاعب السلة، "بحب توم وجيرى عشان رنا بنتى".