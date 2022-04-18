الشحات ضمن تشكيل جولة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الإثنين، عن تشكيل جولة الذهاب للدور ربع النهائي للبطولة.

وتواجد حسين الشحات لاعب الأهلي في تشكيل جولة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد سجل هدفا خلال المباراة التي فاز بها فريقه امام الرجاء المغربي.

وشارك الشحات في فوز الأهلي على الرجاء المغربي بنتيجة 2-1، السبت الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيطر لاعبو الترجي التونسي والوداد المغربي على تشكيل ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا بتواجد 3 لاعبين من كل فريق.

وتواجد لاعب من فرق الأهلي والرجاء المغربي وبترو اتليتكو الأنجولي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ووفاق سطيف الجزائري.