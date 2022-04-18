التونسي السلمي حكما لمباراة نهضة بركان والمصري بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الاثنين اسماء الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة نهضة بركان المغربي والمصري البورسعيدي في إياب دور الثمانية من كأس الكونفدرالية.

وذكر المركز الإعلامي للمصري البورسعيدي اليوم الاثنين أن النادي تلقي خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي يخطره بتعيين التونسي صادوق السلمي حكماً لمباراة الفريق مع نهضة بركان يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان في إياب دور الثمانية لكأس الكونفدرالية .

وأضاف البيان أن الطاقم التحكيمي المعاون للسلمي يتكون من مواطنه خليل حساني مساعد حكم أول والليبي عطية محمد ، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجابوني بيير أتشو، فيما سيتولى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مهام حكم الفيديو بمعاونة السنغالي الحاج مالك سامبا.

واقتنص المصري فوزا صعبا من ضيفه نهضة بركان بهدفين مقابل هدف في مواجهة الذهاب التي اقيمت أمس الأحد بإستاد الجيش المصري ببرج العرب.