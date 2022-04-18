"كاف" يدرج كينيا وزيمبابوي في قرعة أمم أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الاثنين إدراج كينيا وزيمبابوي في قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم التي ستقام في كوت ديفوار عام 2023 ، رغم إيقاف المنتخبين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أن قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم ستقام غداً الثلاثاء في جنوب أفريقيا، حيث تم تقسيم المنتخبات الــ48 المشاركة في التصفيات الي 4 مستويات بناءً على تصنيف فيفا الصادر في 31 مارس الماضي.

وأضاف:"سيتم بعد ذلك تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة من أربعة فرق مع تأهل أفضل فريقين من كل مجموعة للبطولة القارية التي ستقام في كوت ديفوار 2023 ".وأوضح:"سيشارك منتخب كوت ديفوار أيضًا في القرعة رغم تأهله تلقائيا للبطولة ، مما يعني أن فريقًا واحدًا فقط من مجموعة أفيال كوت ديفوار سيتأهل للبطولة القارية.

وأشار بيان كاف إلى أنه:" إذا لم يتم رفع إيقاف الفيفا عن كينيا وزيمبابوي قبل أسبوعين من الجولة الأولى من التصفيات ، فسيتم اعتبار كلا الاتحادين خاسرا ويتم استبعادهما من المنافسة... وبالتالي ، ستتألف مجموعتيهما من ثلاثة فرق مع تأهل صاحب المركز الأول والوصيف من تلك المجموعات إلى البطولة القارية".

وتابع بيان كاف :"نتيجة لهذا القرار ، لا يمكن وضع كينيا وزيمبابوي في نفس المجموعة لتجنب وجود مجموعة واحدة تضم فريقين فقط في حالة عدم رفع الإيقاف عن كلا الاتحادين".

وأضاف : ستجري القرعة بمشاركة سامسون أدامو مدير مسابقات الكاف و النجوم لوكاس راديبي من جنوب إفريقيا و الإيفواري سولومون كالو.