إشبيلية ليس الوحيد.. كم مباراة حسمها كريم بنزيما لريال مدريد هذا الموسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سليمان غريب:

يواصل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد توهجه مع فريقه هذا الموسم بعدما قاده لحسم العديد من المباريات سواء محلية أو أوروبية.

وأصبح بنزيما المُنقذ للريال في عدد من المواجهات الهامة والحاسمة في الموسم الحالي وكان آخرها هدفه القاتل في شباك إشبيلية والذي قاد الفريق للفوز وحصد الثلاث نقاط بالدوري الإسباني.

3 مباريات في الليجا

البداية كانت مع لقاء ريال مدريد وفالنسيا بالجولة الخامسة من الليجا والتي ظل فيها التعادل الإيجابي 1-1 مُسيطر على اللقاء.

وجاءت الدقيقة 89 ليخطف كريم بنزيما هدف الفوز للنادي الملكي ويقود فريقه لانتصار ثمين على فالنسيا بنتيجة 2-1.

وفي الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، سجل المهاجم الفرنسي هدف الفوز للريال أمام رايو فاليكانو في الدقيقة 83 في المباراة التي انتهت بانتصار الملكي بنتيجة 1-0.

وبالأمس أحرز كريم بنزيما الهدف الثالث لريال مدريد أمام إشبيلية في الدقيقة 90+2 والذي قاد فريقه للفوز وحصد الثلاث نقاط في المباراة التي انتهت بريمونتادا ملكية بنتيجة 3-2.

2 هاتريك وهدف حاسم في دوري الأبطال

ومثلما كان بنزيما مُنقذاً للملكي محلياً، استمر أيضا تألقه على المستوى الأوروبي بعدما قاد الريال إلى التأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب باريس سان جيرمان.

وسجل كريم هاتريك في شباك سان جيرمان في لقاء إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وتحديداً في الدقائق 61 و76 و78، ليمنح الريال تذكرة العبور إلى ربع النهائي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

ولم ينج تشيلسي من كريم بنزيما والذي سجل هاتريك أيضا في شباكه بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في الدقائق 21 و24 و46، في اللقاء الذي انتهى لصالح الملكي بنتيجة 3-1.

وفي مواجهة الإياب سجل كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد في الشوط الإضافي الأول وتحديداً في الدقيقة 96، بعد أن كان الفريق متأخراً أمام البلوز بنتيجة 3-1، ليضمن الريال بهذا الهدف التواجد في نصف النهائي.

وسجل بنزيما صاحب الـ34 عاما حتى الآن مع ريال مدريد 39 هدفاً في 39 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، كما قدم 13 تمريرة حاسمة.