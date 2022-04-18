تقارير مغربية تهاجم الحكم أمين عمر قبل مواجهة الوداد بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

هاجم الحساب الرسمي لموقع البطولة المغربي، الحكم المصري أمين عمر، المقرر أن يتولي قيادة مباراة الوداد أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر حساب البطولة عبر موقع "تويتر" تغريدة بصورة أمين عمر تحت عنوان " حكم مصري حرم الوداد من ركلات جزاء واتخذ ضده قرارات "غير مقبولة" في مباراة سابقة ضد الملعب المالي، يعود الآن لإدارة مواجهة "الفريق الأحمر" الحاسمة أمام ضيفه الجزائري".

وكان فريق الوداد قد حقق الفوز خارج أرضه على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة هدف دون ، في مباراة شهدت حالة طرد جلال الداودي لاعب الوداد ف الدقيقة 7 من زمن المباراة.

ومن المقرر، أن يستضيف الوداد نظيره شباب بلوزداد بملعب مركب الخامس بالدار البيضاء، مساء الأحد المقبل، ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل لنصف نهائي البطولة.