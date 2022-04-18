شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مواصفات ملعب كرة الصالات وقوانين اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرة القدم الخماسية تختلف كثيرا عن كرة القدم المعروفة لدى الجميع، من حيث عدد اللاعبين ومواصفات الملعب، وكذلك قوانين كل لعبة والتى تختلف عن الأخرى.

ملعب كرة القدم الخماسية، أو كما يطلق عليها كرة الصالات، مستطيل الشكل، طوله من 38 إلى 42 مترا، ويبلغ عرضه من 18 إلى 22 مترا وفيما يخص المرمى فعرضه 3 أمتار، والارتفاع متران، وبالانتقال إلى الكرة فوزنها 440 جراما.

كل فريق يتكون من 5 لاعبين، على أن لا يتعدى عدد البدلاء 7 لاعبين ، ويتم انهاء المباراة اذا تم طرد لاعبين من المباراة ، و اصبح العدد 3 فقط فى كل فريق .

نظام لعب كرة قدم الصالات بان يقسم زمن المباراة الى شوطين ، كل شوط 20 دقيقة ، ولا يوجد عدد محدد للتبديلات فى المباراة ، فاللاعب الذي يتم استبداله يجوز أن يعود إلى اللعب كبديل للاعب آخر .