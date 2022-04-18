شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. وائل رياض: "مكرونة إسباجتى وبانيه وشوربة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع وائل رياض شيتوس نجم الأهلى السابق، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم ، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "مكرونة إسباجتى وبانيه وسلطة".

ويتناول شيتوس إفطار رمضان بصحبة أسرته، حيث يفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته ولكنه اليوم سيتناول المأكولات البحرية فى عزومة.

كما يحرص شيتوس على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات، خاصة أن لديه طقوسا وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.

فيما يحرص شيتوس فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وأقاربه، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية.