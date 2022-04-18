هناك أراجوزات كتير .. إيهاب جلال يفتح النار بقوة على منتقديه

الشارقة - اميمة ياسر - كشف إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، حقيقة رغبته في الاستمرار داخل فريقه الحالي، بجانب قيادته للمنتخب الوطني بداية من مايو القادم.

وأثار تصريح، إيهاب جلال، خلال الساعات الماضية، الكثير من الجدل بشأن رغبته في تدريب بيراميدز بجانب المنتخب الوطني.

وقال جلال في حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز ومازيمبي، في الكونفدرالية: «كنت أقصد أنني لا أريد ترك بيراميدز بشكل مفاجئ بدون تحضيرهم لمدرب بديل، ولكن في حالة وجود مدرب سأرحل».

وأضاف: «أعلم أن هناك أراجوزات كتير، قامو بتحريف التصريح وبيعملوا كده علشان أكل عيشهم، وأنا براعي ربنا وليس أشخاص، وليس فارق معي أي كلام من هذا القبيل».

وشدد: «لم أبدأ في أي شيء بالنسبة لعملي مع منتخب مصر حتى الآن، ولن يحدث قبل انتهاء مهمتي في بيراميدز، حتى لم أشاهد المباريات».

وأتم: «سيتم وضع السياسة والخطة والاستراتيجية التي سنتبعها قبل بدء المهمة مع المنتخب الوطني».

يذكر أن اتحاد الكرة، كان قد أعلن عن تعيين إيهاب جلال، مديرا فنيا للمنتخب، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، على خلفية فشلة الفراعنة في التأهل لكأس العالم قطر 2022.