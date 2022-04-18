شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يواصل قيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية فى الجهاز الفني للأهلي لمواصلة الدفع بـ محمد هاني فى الجبهة اليُمنى خلال مباراة الرجاء المغربي الجمعة المقبل فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاد هاني للمشاركة أساسياً مع الأهلي بعد غياب عدة مباريات للإصابة، حيث ظهر اللاعب فى مباراة الذهاب التى أقيمت أمس الأول، السبت، بين الاهلي والرجاء باستاد الأهلي والسلام فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف للإصابة بشد فى العضلة الضامة.

واستقر موسيماني المدير الفني للأهلي بنسبة كبيرة على مشاركة محمد هاني أساسياً على أن يتم بقاء كريم فؤاد على دكة البدلاء.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد حرص على الاجتماع بالجهاز الفني المعاون على هامش المران الذي أقيم عصر أمس على ملعب التتش بالجزيرة؛ لمناقشة بعض الأمور الفنية والبرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.

كما أجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية اليوم في إطار الاستعداد للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء مساء الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.