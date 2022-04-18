شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرفض تخفيض عقوبة عمرو مرعي.. ويؤكد: حصل على 50% من مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن النادى لا يفكر فى تخفيض عقوبة عمرو مرعي مهاجم الفريق، والتى وصلت إلى مليون جنيه، بعد تصريحات اللاعب أمس عقب مواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية، بشأن المستحقات المتأخرة للفريق.

وقال عمار فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "لا مجال لتخفيف عقوبة عمرو مرعى، لأن اللاعب حصل على مستحقاته مثل باقي اللاعبين، وعند تعاقده مع النادى حصل على 50% من قيمة عقده، وبعد أزمته فى بداية الموسم حصل على مليون ونصف المليون جنيه، وغير مقبول أن تخرج تلك التصريحات منه.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، توقيع غرامة قدرها مليون جنيه على عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مع إحالته للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة المصري ونهضة بركان المغربي والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.

واستطاع فريق المصرى البورسعيدى تحقيق فوز غالٍ وثمين على نهضة بركان المغربى بهدفين مقابل هدف بـ9 لاعبين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب، فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية فى مباراة دراماتيكية.

وتقدم المصرى عن طريق عمرو مرعى فى الدقيقة 11، وتعادل بعدها، وفى الدقيقة 18 حمزة الرجراجى للضيوف من متابعة كرة زميله من الجانب الأيمن، وأضاف التونسى هيثم اللعيونى الهدف الثانى لأبناء بورسعيد من ضربة حرة مباشرة، نفذها اللاعب باقتدار فى الدقيقة 80 لتعلن عن تفوق فريقه .