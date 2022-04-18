شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 18 / 4 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الزمالك يفاوض رمضان صبحى لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد، و تفاؤل في الأهلي بلحاق علي معلول بمباراة العودة ضد الرجاء.

تفاؤل في الأهلي بلحاق علي معلول بمباراة العودة ضد الرجاء

تسيطر حالة من التفاؤل على الجهاز الفني للأهلي بلحاق الدولي التونسي علي معلول بمباراة فريقه ضد الرجاء المغربي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن مباراة الذهاب؛ بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة.

الزمالك يفاوض رمضان صبحى لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جديدة مع رمضان صبحى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض.

لاعبو الأهلي يتجمعون فى مطار القاهرة 6.30 صباح غدٍ لبدء رحلة المغرب

تغادر بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي فى الثامنة صباح غد، الثلاثاء، إلى المغرب من أجل مواجهة فريق الرجاء فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

محمد عواد يطلب حسم موقفه من المشاركة مع الزمالك

طلب محمد عواد، حارس مرمي الزمالك، من الجهاز الفني للفريق حسم موقفه من الحصول على فرصة المشاركة، وأكد الحارس للجهاز الفنى أنه يقوم ببذل قصارى جهده فى التدريبات أملا فى الحصول على فرصة المشاركة.

عبده يحيى يدخل دائرة اهتمامات فيوتشر فى الميركاتو الصيفى

دخل عبده يحيى، مهاجم فريق غزل المحلة، ضمن الحسابات الفنية لفيوتشر الفترة المقبلة، لتدعيم خط هجوم الفريق فى ظل إصابة مروان محسن مهاجم الفريق، وكذلك وجود اهتمام من الأهلي والزمالك بأحمد عاطف مهاجم فيوتشر.

المصري يوقع غرامة مالية على أصحاب الطرد والإنذارات أمام نهضة بركان

قرر مجلس إدارة النادي المصري، بعد التنسيق مع التونسي معين الشعباني المدير الفني، وكريم ذكري مدير الكرة، توقيع عقوبات مادية على اللاعبين الذين نالوا الطرد والإنذارات في مباراة المصري ونهضة بركان.

المصري يعد اللاعبين بصرف القسط الأول من المستحقات قبل السفر إلى المغرب

طمأن كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري، لاعبي الفريق البرسعيدي، على صرف المستحقات المتأخرة خلال الفترة المقبلة، حيث يترقب لاعبو المصري صرف قسطين من المستحقات السابقة عن شهري فبراير ومارس، بعدما قامت الإدارة بإيقاف تلك المستحقات في وقت سابق بسبب تراجع النتائج المحلية.