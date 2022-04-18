شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم.. شوقى السعيد: بحب سلاحف النينجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب

ونجم اليوم فى نوستالجيا النجوم هو شوقى السعيد الإسماعيلى والزمالك والاتحاد السابق.

قال شوقى السعيد أن سلاحف النينجا من الشخصيات التى بمجرد رؤيتها يتذكر شهر رمضان الكريم، خاصة أنها مرتبطة لديه بهذا الشهر ، كما انها مليئة بالقوة والإثارة، بين شخصيات الحلقات.

سلاحف النينجا مسلسل رسوم متحركة تدور قصتهم فى نيويورك، كانت شاحنة تحمل مادة غريبة، وكادت تدهس رجلاً أعمى فقام ولد بإنقاذه، ولكن سقطت منه 4 سلاحف كان يحملها، فسقطت فى المادة الغريبة من الشاحنة في مجاري نيويورك وتبدأ رحلتها.