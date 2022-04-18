شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعباً فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على الدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب بـ21 لاعباً، استعداداً لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء فى التاسعة والنصف مساءً ببرج العرب ضمن مباريات الاسبوع الـ 15.

وضمت القائمة كلاً من..

فى حراسه المرمى.. محمد عبد المنصف و احمد يحيى و صبحى سليمان

خط الدفاع.. هشام صلاح و السيد سالم و سعيدو سمبورى و عبد الله نصيب و محمد عبد السلام و نادر رمضان و كريم يحيى محمود شبانه ومحمد عبد السلام

خط الوسط.. خالد الغندور و عبد الغنى محمد و احمد عادل ميسى و فوزى الحناوى و مروان عطيه و ابراهيم حسن

خط الهجوم.. كريم ممدوح وأحمد راشد وبنجامين بوتينج

ويغيب عن الفريق كل من.. مهاجم الفريق وهدافه موبولولو، واحمد نبيل مانجا، ومحمد مجدى للاصابه، مروان النجار، وكريم الديب، ومورو ساليفو لأسباب فنية.