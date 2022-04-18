شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحدد موعد السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة النادي المصري إلى المملكة المغربية يوم 20 أبريل الجاري استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي، فى إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تتوجه البعثة إلى الدار البيضاء لعدم وجود مقر قريب لإقامة الفريق بالقرب من مدينة بركان.

وقرر مجلس إدارة النادي المصرى أن يكون على الطرابيلي أمين الصندوق رئيساً لبعثة الفريق بالمغرب، كما تم الترتيب لكافة الإجراءات مع السفارة المصرية بالمغرب.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع المصرى ومضيفه فريق نهضة بركان والمقرر إقامتها الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.

ويقود الطاقم حكم الساحة التونسي "صادوق السالمي"، ومعه مواطنه" خليل حساني"، مساعد حكم أول والليبي "عطية محمد"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجابوني، "بيير أتشو" ، فيما سيتولى الجنوب أفريقي " فيكتور جوميز" مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله السنغالي "الحاج مالك سامبا".