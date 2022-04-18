شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد: جمهور المصرى عوض طرد لاعبين.. ولن نتنازل عن الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد شديد قناوى، قائد النادي المصري، رسالة شكر إلى جماهير بورسعيد على مؤازرتها للفريق فى المباراة الماضية أمام نهضة بركان المغربي، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهى بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

وقال قناوى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، بعد طرد لاعبين من الفريق قمت بجمع اللاعبين فى وسط الملعب وقلت لهم هذه مباراة رجالة، وتعاهدنا على الحفاظ على النتيجة في ظل الظروف التى واجهتنا خلال اللقاء، ومع نهاية المباراة سجلنا هدف الفوز، وهذا الهدف منحنا أمل بأنه سيكون هدف الصعود لنصف النهائي.

وأضاف قناوي، الجماهير لعبت الدور الحاسم فى اللقاء وعوضت غياب اللاعبين اللذين تعرضا للطرد، نشكرهم ونعدهم ببذل المزيد من الجهد لحصد اللقب، ونفسي أرفع كأس البطولة.

وتابع قائد المصرى، لا يوجد فريق يعيش فى ظروف مثل ظروف لاعبي المصري بسبب طول فترة المعسكرات نقضي مع بعضنا وقت أكبر من أسرنا وكلنا على قلب رجل واحد لحصد اللقب وإسعاد الجماهير، المصري نادي كبير وجماهيره تستحق الفرحة.

وعن الفوز على الأهلي في الدوري بهدف نظيف، قال شديد قناوي، "سبق وسجلت هدف الفوز أمام الأهلي من قبل، الأمر ليس جديداً على، والأهلي فريق كبير والفوز عليه يمنحنا دافعاً لمواصلة النتائج الجيدة، ولم أرى مثل هذا الجيل من اللاعبين في المصري، ومعنا جهاز فني محترم، ونعد الجماهير بالأفضل".