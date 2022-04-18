شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض الاستعانة بسلاح المكافآت لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي تحفيز لاعبى الفريق بمكافآت خاصة قبل لقاء العودة أمام الرجاء من أجل عبور محطة بطل المغرب فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز بهدفين لهدف فى لقاء الذهاب بالقاهرة.

وأكد مسئولو الأهلي أن اللاعبين لا يحتاجون لمكافآت خاصة من أجل الفوز والتحفيز فى مثل هذه المواقف الصعبة، فأى لاعب يرتدى قميص الأهلى عليه أن يجتهد ويبذل أقصى ما لديه من أجل الفوز والتتويج دون النظر لأن تكون المكافأة الأولى هى الأموال ، فالأهم هو رفع شأن الأهلي ثم التفكير فى الأمور المالية.

ويستعد الأهلي للسفر غداً الثلاثاء لخوض المباراة المرتقبة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لقطع تأشيرة الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال التى حصل الأهلي على لقبها 10 مرات.

ويرغب الأهلي في تجاوز عقبة بطل المغرب الصعبة في مهمة التتويج باللقب الثالث على التوالي والحادي عشر فى تاريخه.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي منتصف ليل الجمعة المقبل وتحديداً في الثانية عشر من منتصف ليل يوم 22 أبريل الجاري بالمغرب فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي في الثامنة صباح غد، الثلاثاء، للمغرب من أجل مواجهة فريق الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتجمّع لاعبو الأهلي في مطار القاهرة في السادسة والنصف صباحاً حتى موعد إقلاع الطائرة في الثامنة صباحاً، وتستغرق الرحلة ما يقرب من خمس ساعات على خطوط طيران عادية وليس طائرة خاصة.