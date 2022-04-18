شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع برنامجا خاصا لتجهيز على معلول فى المغرب قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي للأهلي، بالتنسيق مع الجهاز الفني، برنامجاً تأهيلياً خاصاً للدولي التونسي على معلول لاعب الفريق من أجل تجهيزه بدنياً وفنياً لمباراة الرجاء المغربي، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب على معلول عن مباراة الذهاب التى أقيمت أمس الأول، السبت، بين الأهلي والرجاء باستاد الأهلي والسلام فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، للإصابة بشد فى العضلة الضامة.

ويرغب الأهلي تجهيز معلول للتواجد مع الفريق فى مباراة العودة الحاسمة أمام بطل المغرب، خاصة أنها ستكون صعبة قوية لأنها أمام منافس قوى وعلى أرضه ووسط جمهوره الغفير.

وواصل على معلول تنفيذ برنامجه التدريبي منفردًا فى «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، إن معلول يواصل تنفيذ برنامجه الاستشفائي للتخلص من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، وهو ما أبعده عن لقاء الرجاء.

وأوضح أبوعبلة أن معلول حالته تتحسن، وسوف يرافق بعثة الفريق إلى المغرب لاستكمال تدريباته التأهيلية، خصوصاً أن الفرصة قائمة للحاقه بمباراة الرجاء في المغرب.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد حرص على الاجتماع بالجهاز الفني المعاون على هامش المران الذي أقيم عصر أمس على ملعب التتش بالجزيرة؛ لمناقشة بعض الأمور الفنية والبرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.

كما أجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية اليوم في إطار الاستعداد للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء مساء الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.