شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يجاور محمود علاء فى دفاع الزمالك أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، على جاهزية محمود حمدى الونش مدافع الفريق، للمشاركة فى مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر للدورى.

ويعانى الونش من آلام فى الركبة خاض على اثرها برنامج تأهيل فى الأيام الماضية، حتى أصبح جاهزًا لمجاورة محمود علاء فى دفاع الأبيض خلال مواجهة زعيم الثغر.

فى سياق آخر، حدد الجهاز الطبى للزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، برنامجا تأهيليا خاصا لمحمد عبد الشافى الظهير الأيسر، من أجل اتباعه خلال يومى الاثنين والثلاثاء، ولحين عودة الفريق من رحلة الإسكندرية لمواجهة الاتحاد.

وخرج محمد عبد الشافى من قائمة مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى بسبب كدمة فى الركبة، ليخضع اللاعب لبرنامج تأهي خاص لحين عودة الفريق من الإسكندرية.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من..