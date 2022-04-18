شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. عمرو بركات يتزوج ابنة مدرب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها إلى ترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

علاقة نسب جمعت عمرو بركات لاعب الجونة حاليا والأهلى السابق بإيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز ومدرب المنتخب المنتظر، بعدما تزوج عمرو بركات من ابنته.

بدأ عمرو بركات مسيرته الكروية، لاعباً في مصر المقاصة، حيث تألق مع أبناء الفيوم وشارك في 52 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى، قبل أن ينتقل إلى وادي دجلة، ومع الغزلان شارك عمرو بركات في 3 مباريات وسجل 3 أهداف، وخطف أنظار النادي الأهلي.