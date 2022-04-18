شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. عمرو بركات يتزوج ابنة مدرب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها إلى ترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.
علاقة نسب جمعت عمرو بركات لاعب الجونة حاليا والأهلى السابق بإيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز ومدرب المنتخب المنتظر، بعدما تزوج عمرو بركات من ابنته.
بدأ عمرو بركات مسيرته الكروية، لاعباً في مصر المقاصة، حيث تألق مع أبناء الفيوم وشارك في 52 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى، قبل أن ينتقل إلى وادي دجلة، ومع الغزلان شارك عمرو بركات في 3 مباريات وسجل 3 أهداف، وخطف أنظار النادي الأهلي.
في موسم 2016 انتقل عمرو بركات إلى النادي الأهلي غير أنه لم يحصل على فرصة في المشاركة وإثبات كفاءته ولم يشارك سوى في مباراة واحدة فقط، قبل يترك القلعة الحمراء بحثاً عن فرصة للمشاركة في فريق آخر.
وفي موسم 2017 انتقل بركات إلى فريق الشباب السعودي، وشارك معهم في 9 مباريات وصنع هدفين، ثم عاد إلى الدوري المصري عبر بوابات نادي سموحة، وشارك مع الفريق السكندري في 7 مباريات وصنع هدفاً واحداً.
انتقل عمرو بركات في موسم 2019 إلى نادي الجونة ليستقر مع الفريق الساحلي حتى الآن، وخاض بركات مع الجونة 35 مباراة سجل خلالهم هدفين.