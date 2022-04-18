المصري لمصراوي: عقوبة مرعي وفقًا للائحة.. وتم صرف شهر فبراير مستحقات اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة نادي المصري، أنه تم صرف راتب شهر فبراير كمستحقات للاعبين خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال عمار في تصريحات خاصة لمصراوي، إن عقوبة عمرو مرعي بسبب ظهوره في الاعلام دون اذن من مجلس الإدارة.

وأوضح أن هناك لائحة تنص على حق مجلس الإدارة في خصم ٥٠٪ من مستحقات أي لاعب يتجاوز في حق المجلس أو الهجوم عليه أو الظهور في الاعلام دون الحصول على اذن.

وأضاف أن عمرو مرعي فعل كل التجاوزات خلال ظهوره الاعلامي بعد الفوز على نهضة البركان.

وأشار إلى أنه لم يصرح بأن هناك مكافأة اضافية بعد الفوز على الأهلي، مؤكدا أن هناك لائحة معتمده لكل المباريات وهذا ما حدث بالفعل.

وأتم: "المجلس يحرص دائما على توفير طلبات اللاعبين ودفع المستحقات المالية بشكل منتظم للتواجد في أفضل حال".