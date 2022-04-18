صاحب هدف الرجاء أمام الأهلي ينافس على جائزة الأفضل بربع نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 4 لاعبين ليتنافسوا على جائزة "الأفضل"، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوز صعبا على نظيره الرجاء المغربي، السبت الماضي، بنتيجة 2-1، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت ضمن قائمة الترشيحات لأفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، محمد زريدة لاعب الرجاء المغربي عقب تسجيله هدف فريقه الوحيد في شباك الأهلي.

وينافس زريدة كل من مبينزل لاعب الوداد المغربي بعد إحرازه هدف الانتصار الوحيد لفريقه أمام شباب بلوزداد، بالإضافة لسفيان خذايرية حارس مرمى وفاق سطيف الجزائري، و تياجو أزولاو مهاجم بيترو أتلتيكو الأنغولي.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء المغربي،مساء الجمعة المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ويكفيه التعادل أو الفوز للتأهل إلى نصف نهائي البطولة.