"يمر بفترة طبيعية".. كلوب متفائل بعودة صلاح للتسجيل قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تفاؤله بعودة لاعبه محمد صلاح قريبا للتسجيل بعد فترة من الجفاف امتدت لـ6 مباريات متتالية.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي: "صلاح يمر بفترة طبيعية تماما، إنها مسألة وقت قبل أن يعود للتسجيل مرة أخرى، كان قريبا بما يكفي (من التسجيل) في عدة مرات".

وأضاف: "أحببت ما قدمه في المباراة الماضية أمام مانشستر سيتي، كانت مباراة جيدة حقا، وأجرينا محادثة بخصوص المتطلبات البدنية التي يحتاجها، وما يجب عليه فعله وهذا النوع من الأشياء".

وأتم: "إذا حققنا أي شيء هذا العام، فذلك بسبب الطريقة التي يتعامل بها جميع اللاعبين مع الموقف، فهم يحافظون على جودة تدريبهم على مستوى عالٍ".

جدير بالذكر أن صلاح هو هداف ليفربول في الموسم الحالي برصيد 28 هدفا في 41 مباراة، فضلا عن صناعته 11 هدفا.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد غدا الثلاثاء، في مباراة "ديربي الشمال الغربي" المؤجلة من الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.