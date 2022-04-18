"كاف" يحدد موعد مباراة مازيمبي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رمضان حسن

تلقى نادي بيراميدز، تأكيدا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن موعد وحكام مباراة الفريق أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تقام المباراة في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل على استاد نادي مازيمبي في مدينة لوبومباشي بالكونغو، وهو ملعب من النجيل الصناعي.

ويدير اللقاء الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول، والتشادي إيسا يايا المساعد الثاني، والحكم الرابع دانيل لاريا من غانا.

ويتولى إدارة تقنية الفار في اللقاء، الحكم الجامبي بكاري جاساما، ويساعده سوسي جرانفيل من جنوب أفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من بيراميدز ومازيمبي مع الفائز من مواجهة المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي، في الدور نصف النهائي من البطولة.