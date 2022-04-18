مصدر لمصراوي: لاعبو المصري يتضامنون مع عمرو مرعي بعد الغرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - تضامن لاعبو المصري البورسعيدي مع زميلهم عمرو مرعي، مهاجم الفريق، بعد توقيع غرامة عليه من قبل إدارة النادي، وقدرها مليون جنيه، بسبب تصريحاته عقب مباراة نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مصدر -رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي إن اللاعبين يرون أن الإدارة تتصيد لهم الأخطاء للخصم من مستحقاتهم المالية، والتي لم يحصلوا عليها منذ 4 أشهر.

وأضاف المصدر أن اللاعبين غاضبين من حسن عمار، عضو مجلس الإدارة بعد تصريحاته بأن الإدارة ستصرف لهم مكافأة مضاعفة بعد الفوز على الأهلي في الدوري، وهذا لم يحدث وتم صرف مكافأة واحدة فقط.

وتابع أن هناك ثلاثة مكافآت لم تصرف بعد، بالإضافة إلى الراتب الشهري في آخر أربع أشهر.

وأتم أن اللاعبين ينوون شكوى كريم ذكري، مدير الكرة بالمصري، وحسن عمار المتحدث الرسمي لسمير حلبية رئيس النادي/ بسبب وعودهم التي لا تنفذ.