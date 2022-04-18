شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات ملف تجديد عقود لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يشهد ملف تجديد عقود لاعبى فريق الزمالك أى أحداث جديدة فى الفترة الحالية، خاصة بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، رفضه التفاوض مع أى لاعب "يماطل" فى التجديد، وأكد أنه يرحب فقط بمن يرغب فى الاستمرار بالقلعة البيضاء.

ولم يتحرك أى ساكن فى ملف تجديد عقود لاعبى الفريق الأبيض، وهم محمد أبو جبل وطارق حامد وأشرف بن شرقى وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه ومحمد أشرف روقا ومحمد أوناجم.

وأكدت الإدارة أنها لن تدخل فى أى مفاوضات جديدة مع أى لاعب ممن يرغب الجهاز الفنى فى استمرارهم، إلا فى حال طلب اللاعب نفسه فتح باب التفاوض والقبول بشروط النادى وعدم المبالغة فى طلبات التجديد.

وبدأت إدارة الزمالك البحث عن بدلاء مميزين للتعاقد معهم فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى يتم تدعيم الفريق بعناصر سوبر تعوض الراحلين.

ودخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات جديدة مع رمضان صبحى، صانع ألعاب بيراميدز، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك لـ"الخليج 365" أن الإدارة ترغب فى التعاقد مع رمضان صبحى لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، خاصة فى ظل اقتراب بعض النجوم من الرحيل بنهاية الموسم لانتهاء عقودهم مع القلعة البيضاء، وعدم رغبتهم فى التجديد.

وأضاف المصدر، أن إدارة نادى الزمالك كلفت بعض الوسطاء للتواصل مع رمضان صبحى للتأكد من رغبته فى الانضمام لصفوف الزمالك فى الفترة المقبلة، قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة نادى بيراميدز للتفاوض حول ضم اللاعب.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين إدارتى الزمالك وبيراميدز حول اتمام صفقة رمضان صبحى، خاصة وإن الزمالك يرغب فى تعويض الجماهير بصفقات سوبر بعد موسم شهد إيقاف القيد لفترتين.