ما هو موعد مباراة الاتحاد والزمالك في الدوري المصري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية، مواجهة الاتحاد والزمالك، في الجولة 15 من الدوري المصري.



ويتصدر الزمالك جدول الترتيب العام للدوري، برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، الذي لعب مباراتين أقل.

أما الاتحاد السكندي، فيحتل المركز 11 برصيد 15 نقطة، بعد تراجع نتائج الفريق، في الجولات الأخيرة.

وتنطلق المباراة، في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى الزمالك لاستغلال انشغلال غريمه الأهلي بمبارياته الأفريقية، والعودة للانتصارات، بعدما تعادل سلبيا، مع فاركو، في الجولة الماضية.

تبث منافسات الدوري المصري خلال الموسم الحالي عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفاركو عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" على الهواء مباشرة.