بيان ناري من الرجاء بسبب مباراته الأخيرة أمام الأهلي: «ركلة جزاء خيالية.. والحكم يعتدى على اللاعب»

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر نادي الرجاء المغربي، بيانا ناريا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بخصوص الأزمة التحكيمية الكبيرة على حد وصفه، التي صاحبت مباراتهم الأخيرة أمام النادي الأهلي، مساء السبت الماضي، على ملعب «الأهلي وي السلام»، في إطار مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة الحالية لبطولة دوري أفريقيا 2021-2022.

وكان النادي الأهلي، نجح في الانتصار على الرجاء المغربي بنتيجة 2-1، قبل مواجهة الإياب المقرر لها مساء الجمعة المقبل.

بيان الرجاء

وجاء البيان الصادر عن نادي الرجاء عبر حسابه الرسمي على النحو التالي:

«بلاغ المكتب المديري لنادي الرجاء، بخصوص التحكيم الكارثي خلال لقاء النادي الأهلي ونادي الرجاء».

وأضاف النادي المغربي عبر بيانه: شهدت مباراة النادي الأهلي ونادي الرجاء، برسم الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، مهزلة تحكيمية بكل المقاييس، تفنن خلالها الحكم جون جاك ندالا، وحكم الفار مهدي عبيد شارف في خرق مبادئ تكافؤ الفرص والتحكيم الرياضي العادل، عبر اتخاذ قرارات مجحفة، وغير عادلة، أضرت بمصالح الرجاء وتتمثل في التالي:

الرجاء يفتح النار على ندالا وطاقم تحكيم مباراة الأهلي

1- الإعلان عن ركلة جزاء خيالية عبر التلاعب الإرداي بنقطة الفار وعدم احترام قواعد اللجوء لبروتوكول الفار.

2- تغاضي حكم اللقاء وحكم الفار، عن الإعلان عن بطاقة حمراء في حق اللاعب بيرسي تاو الذي تدخل بشكل متهور وعنيف في حق اللاعب محمد زريدة.

3- اعتداء حكم الشرط على اللاعب محمد زريدة الذي انقض على عنقه دون سبب مشروع.

4- عدم رجوع الطاقم التحكيمي لتقنية الخط الإلكتروني لمراقبة الهدف الثاني المشكوك في مشروعيته.

وعليه فإن نادي الرجاء الرياضي يدين وبقوة هذه المهزلة التحكيمية التي ستبقى وصمة عار في سجلات كرة القدم والتحكيم الأفريقيين، ويطالب الجهاز الوصي بفتح تحقيق عاجل في هذا الشأن مع تطبيق القانون في مواجهة الطاقم التحكيمي المذكور وضمان مبادئ العدل والنزاهة بين جميع المتنافسن.