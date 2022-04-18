بعد تربعه على عرش هدافي البريميرليج.. مراسل بي إن سبورت يكشف على لسان صلاح موقفه من التجديد مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المراسل التليفزيوني الفلسطيني بشبكة «بي إن سبورت» القطرية، إبراهيم خضرة موقف الجناح الدولي المصري، وهداف فريق ليفربول الإنجليزي من تجديد تعاقده مع الريدز، خلال الفترة المقبلة، بعد أنباء تعثر مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع النادي الإنجليزي الكبير، الذي ينتهي في صيف 2023.

وعلق إبراهيم خضرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: «تشرفت بالأمس بلقاء النجم المصري، محمد صلاح، الذي أشار لثقته بالعودة الى هز شباك الخصوم بعد غيابه عن التسجيل مؤخراً».

وأضاف: «بخصوص تجديد عقده مع ليفربول، أكد لي أن الكرة في ملعب النادي بعد الإفصاح لهم عن رغبته بالاستمرارية والتجديد تبعاً لرؤية مستقبلية تواكب نجومية هداف البريميرليج».

يذكر أن محمد صلاح يواصل تربعه على عرش صدارة جدول ترتيب النسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وفي رصيده 20 هدفا، بفارق 3 أهداف عن الوصيف لاعب توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونج مين صاحب الـ17 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفي جعيته 15 هدفا إلى الآن.

ويمتلك محمد صلاح أيضا في سجله التهديفي مع ليفربول في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا 8 أهداف حتى الآن.