شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة الإياب أمام مازيمبى فى الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز تأكيدًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد وحكام مباراة الفريق أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، فى إياب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تقام المباراة فى الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد نادي مازيمبي فى مدينة لوبومباشي بالكونغو، وهو ملعب من النجيل الصناعي.

ويدير اللقاء الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوسانتوس المساعد الأول، والتشادي إيسا يايا المساعد الثاني، والحكم الرابع دانيل لاريا من غانا.

ويتولى إدارة تقنية الفار فى اللقاء الحكم الجامبي بكاري جاساما، ويساعده سوسي جرانفيل من جنوب أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، على أن يلتقي المتأهل من بيراميدز ومازيمبي مع المتأهل من المصري ونهضة بركان في الدور نصف النهائي من البطولة.